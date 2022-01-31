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الإثنين، 31-01-2022 02:37 م

علماء الآثار يكتشفون 30 مومياء داخل مقبرة عائلية قديمة في مصر

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء الآثار في مدينة أسوان المصرية، مدخل مقبرة عائلية قديمة في مبنى محترق.

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وتشير مجلة Live Science، إلى أن علماء الآثار عثروا داخل المقبرة على 30 مومياء من مختلف الأعمار بعضها تعود لكبار السن مصابين بالتهاب المفاصل، وبعضها لأطفال بمن فيهم حديثو الولادة.

ومع أن الخبراء لم يحددوا تاريخ هذه المقبرة، إلا أنهم يعتقدون أنها تعود لعائلة كانت تستخدمها لدفن موتاها على مدى قرون.

تعود هذه المقبرة على الأرجح إلى الفترتين البطلمية والرومانية – من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد.

 

وأصبحت هذه المقبرة واحدة من مجموع 300 مقبرة عثر عليها علماء الآثار في منطقة ضريح أغا خان الواقع على تل صغير على نهر النيل. والمثير في الأمر أن هذه المقبرة تقع داخل مبنى كبير فوق سطح الأرض، يحتمل أنه كان يستخدم في طقوس تقديم القرابين.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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