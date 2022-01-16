الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 09:47 ص

علماء.. الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق مشهدا ساحرا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد عديد العلماء أن كوكبنا الأزرق مثله مثل باقي المخلوقات التي تعيش عليه، يقوم "مجازياً"، بعملية التنفس، بشقيها الرئيسيين، الشهيق والزفير، لكن على طريقة الأرض الخاصة.

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ويظهر في الفيديو، الذي شاركه أحد العلماء بهدف توضيح هذه العملية، أن القارات المتحركة أصلا، تنكمش خلال فصل الصيف، مما يشير إلى الأوقات والأماكن التي تنمو فيها النباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي يمثل عملية الشهيق.

ويوضح المشهد الأهمية الكبيرة التي يمثلها الغطاء النباتي لكوكب الأرض وللحياة بشكل عام، حيث تعتبر الغابات بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها كوكبنا، حيث يدق العلماء ناقوس الخطر، بسبب ازدياد التلوث وظاهرة الاحترار العالمي، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر البشرية والحياة على الأرض.

 

 

البيان 

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