علماء: العواصف الشمسية القادمة قد تؤدي إلى تدهور شبكة الإنترنت العالمية

الوكيل الإخباري - تم إنشاء وتشكيل شبكة الإنترنت العالمية في الوقت الذي شهدت الشمس الحد الأدنى من نشاطها المغناطيسي.

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أما الآن فدخل نجمنا في دورة النشاط الأقصى الذي يهدد البشرية بآثار كارثية قد تسبب انهيار الإنترنت على مستوى الكوكب.



يذكر أن العواصف المغناطيسية على الشمس لا تهدد البشر أنفسهم، إذ أن الحقل المغناطيسي للأرض وغلافها الجوي يشكلان حماية لسكان المعمورة من الرياح الشمسية. إلا أن العواصف المغناطيسية قد تسبب انهيار الإنترنت على الكوكب أجمع.



أعلنت ذلك البروفيسورة في جامعة كاليفورنيا، سنغيتا عبدو جيوتي، في تقرير بعنوان "العواصف الشمسية والتخطيط لنهاية العالم على الانترنت" قدمته في مؤتمر SIGCOMM 2021 بصفته فعالية إنترنت رئيسية، وأثار التقرير ضجة مدوية لدى الأخصائيين في مجال مواصلات الكمبيوتر والبنية التحتية للإنترنت.



وتساءل الكثيرون لماذا يتنبأون في انهيار الإنترنت على مستوى الكوكب إذا كان كل شيء على ما يرام على مدى 30 عاما؟



وقالت البروفيسورة إن الكوكب شهد انهيار "إنترنت ذاك الزمن" عام 1859 حين انقطع اتصال التلغراف في أوروبا وشمال أمريكا لمدة أيام بعد اندلاع أقوى العواصف المغناطيسية على الشمس. أما مشغلي التلغراف فأصيبوا في بعض الأحيان بجروح جراء ضرب التيار الكهربائي.



وتتوقع البروفيسورة أن تتعطل شبكة الإنترنت العالمية عن العمل بعد وقوع أول عاصفة شمسية قوية لمدة أسابيع، ما سيلحق بالاقتصاد العالمي خسائر تقدر بعشرات أو حتى مئات مليارات الدولارات كل يوم.

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روسيا اليوم