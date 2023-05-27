السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

169 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

بدء توزيع تذاكر حفل النجوم العرب والاردنيين بمناسبة زفاف ولي العهد

البرلمان العربي يدعو لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي

الأمن يحذر من إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية

السير: فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق احتفالا بعد الاستقلال

امين عمان: استخدام باص عمان والباص السريع يوم زفاف ولي العهد مجاناً

زفاف ولي العهد أمير القلوب .. فرح يملأ بيوت الأردنيين

"اونروا الأردن" تحصل على أقل من ربع متطلباتها المالية في 5 أشهر

الجغبير: الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول العربية

فيلم أردني يحصد جائزة في مهرجان كان العالمي

السبت، 27-05-2023 11:37 ص

علماء الفلك يكتشفون ثقبا أسودا نادرا بـ100 ألف ضعف كتلة الشمس

405157


الوكيل الإخباري - توصل علماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إلى ما يقولون إنه أحد أفضل أدلتهم - حتى الآن - على وجود فئة نادرة من الثقوب السوداء متوسطة الحجم، بعد أن وجدوا ثقباً أسود، يزن ما يقرب من 100 إلى 100000 ضعف كتلة شمسنا، ويقع في قلب عنقود نجمي على بعد 6000 سنة ضوئية.

اضافة اعلان


ويقول العلماء إنه على الرغم من أن اكتشافاتنا للثقوب السوداء غير حاسمة، وهذا الاكتشاف ليس استثناءً، فإنه يُعدّ أحد أفضل المرشحين حتى الآن، فضلاً عن كونه قريباً بدرجة كافية، بحيث يمكن إجراء دراسة المتابعة بسهولة نسبياً.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9eb61459-0d09-4643-afc4-df000f2cfc6e-768x470

شاهد هجوم كلب ضال على طفل في القريات يتسبب في إصابته بجروح

ffb7b33a-c79e-4cce-a546-a0aa2a99013e-768x596

شاهد ريانة تسجل مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء

image-768x612

شاهد سائق مركبة يدهس عدد كبير من قائدي الدراجات الهوائية في الكويت

1212121

علي القرني ينفذ أول تجربة علمية في الفضاء ويكشف عن هدفها - فيديو

نعنعنعن

ارتفاع درجات الحرارة يفتك بجراء فهود نادرة في الهند

20230526064858

'ناسا' تطلق قمرين اصطناعيين لتتبع الأعاصير على مدار الساعة

أخبار متعلقة
20230526064858

'ناسا' تطلق قمرين اصطناعيين لتتبع الأعاصير على مدار الساعة

image (1)

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

141414141414141414141414145

فلكيون يعثرون على أجسام لم يرها أحد من قبل

ناسا تطلق بنجاح منطادا

ناسا تطلق بنجاح منطاداً علمياً للضغط العالي من نيوزيلندا