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الخميس، 18-07-2024 10:49 ص

علماء يرصدون 5 توهجات قوية على الشمس يوليو الجاري

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الوكيل الإخباري- أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي أن العلماء رصدوا يوم 14 يوليو الجاري خمسة توهجات قوية على الشمس، أحدها من فئة X العليا، بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية اليوم.

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وجاء في بيان المعهد أن التوهج استمر لمدة 29 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3738 (S12W39)، مشيرًا إلى حدوث توهجات شمسية من فئة M5.0 وM2.7 وM1.7، ومن فئة M3.0.


ويشير العلماء إلى أنه بعد هذه التوهجات، كان مستوى تأثير الأشعة السينية الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض، وفقًا لبيانات الطقس الفضائي، عند مستوى R3 (قوي) على مقياس من خمسة مؤشرات، حيث الأعلى هو R5 (شديد).


تجدر الإشارة إلى أن التوهجات الشمسية تقسم استنادًا إلى قوة إشعاع الأشعة السينية إلى خمس فئات: A وB وC وM وX.

 

البيان

 




 

 


 

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