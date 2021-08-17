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الثلاثاء، 17-08-2021 10:15 ص

علماء يطورون ابتكار جديد للاستفادة من النفايات السامة في روسيا

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الوكيل الإخباري - طوّر علماء من جامعة روسية، طريقة جديدة لإنتاج خليط من الأسفلت والخرسانة من النفايات السامة، الناتجة عن صناعة مختلف الآلات، كما ذكر موقع سبوتنيك الروسي.

وبحسب جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، فإن الخبراء أكدوا أن التكنولوجيا المقترحة، لن تقلل من تكلفة إنتاج الخليط فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير إيجابي على البيئة. وأكد الباحثون أن التخلص من المواد شديدة السمية، التي تشكل النفايات الصناعية، أصبح أكثر إلحاحاً، بسبب تراجع قدرة النظام البيئي على التنقية الذاتية، إذ يعد الطلاء الكهربائي، من أخطر مصادر التلوث البيئي، الذي يولد نفايات سامة.

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المصدر - البيان 

 




 

 


 

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