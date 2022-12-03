السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

السبت، 03-12-2022 01:02 م

علماء يعثرون على بقايا سحلية من العصور السحيقة في بريطانيا

9999200769 (1)


الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء بقايا سحلية قديمة لم تكن معروفة من قبل في أقبية متحف التاريخ الطبيعي في لندن، يقدر عمرها بـ202 مليون سنة، في حين أن أقدم سحلية مكتشفة كان عمرها 180 مليون سنة.

اضافة اعلان

ويمثل هذا الاكتشاف الذي أعلن عنه الجمعة المكتب الصحفي لجامعة بريستول البريطانية البقايا الأقدم لهذه المجموعة من الزواحف.

وقال مايكل بينتون، الأستاذ في جامعة بريستول "لقد بات اكتشاف هذه الحفرية حدثا مهما جدا لعلم الحفريات، لأنه يعطي إزاحة زمنية للتقديرات السابقة لظهور السحالي الأولى إلى ما يقرب من 30 مليون سنة في عمق الماضي.

وأضاف بينتون: "في ذلك الوقت، أعيد بناء النظم البيئية للأرض بشكل جذري، مما أدى إلى ظهور العديد من المجموعات الموجودة من النباتات والحيوانات".


ووفقا لعلماء الحفريات الحاليين، ظهرت أول ليبيدوصورات، وهي مجموعة كبيرة من الزواحف، والتي تشمل السحالي الحديثة والحرباء على الأرض في منتصف العصر الجوراسي، منذ حوالي 180-170 مليون سنة.


روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بيست-1

شاهد.. عروض وفعاليات مختلفة خلال حفلات ميدل بيست‬ الموسيقية بالرياض

شاهد-ردة-فعل-معلمة-عراقية-تجاه-تلميذها-بعد-بكائه-أمام

معلمة عراقية تشعل مواقع التواصل بحكايتها مع هذا الطفل الباكي - فيديو

عتعتعتعت

بعد الأغنام.. فيديو جديد عن الظاهرة الغريبة، بط يسير في دوائر بدولة أجنبية

ghdfgdf

في دولة أوروبية.. قصة أمانة رجلين تثير الإعجاب

b77b2457ec6382e391d9f2ed81f03

دودة بطول 12 سم في خد امرأة في موسكو - صورة

image (1)

دولة تقدم وسائل النقل مجاناً