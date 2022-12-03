علماء يعثرون على بقايا سحلية من العصور السحيقة في بريطانيا

الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء بقايا سحلية قديمة لم تكن معروفة من قبل في أقبية متحف التاريخ الطبيعي في لندن، يقدر عمرها بـ202 مليون سنة، في حين أن أقدم سحلية مكتشفة كان عمرها 180 مليون سنة.





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ويمثل هذا الاكتشاف الذي أعلن عنه الجمعة المكتب الصحفي لجامعة بريستول البريطانية البقايا الأقدم لهذه المجموعة من الزواحف.





وقال مايكل بينتون، الأستاذ في جامعة بريستول "لقد بات اكتشاف هذه الحفرية حدثا مهما جدا لعلم الحفريات، لأنه يعطي إزاحة زمنية للتقديرات السابقة لظهور السحالي الأولى إلى ما يقرب من 30 مليون سنة في عمق الماضي.





وأضاف بينتون: "في ذلك الوقت، أعيد بناء النظم البيئية للأرض بشكل جذري، مما أدى إلى ظهور العديد من المجموعات الموجودة من النباتات والحيوانات".



ووفقا لعلماء الحفريات الحاليين، ظهرت أول ليبيدوصورات، وهي مجموعة كبيرة من الزواحف، والتي تشمل السحالي الحديثة والحرباء على الأرض في منتصف العصر الجوراسي، منذ حوالي 180-170 مليون سنة.



روسيا اليوم

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