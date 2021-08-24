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علماء يكتشفون أسرع كويكب يدور في النظام الشمسي

الثلاثاء، 24-08-2021 01:29 م

علماء يكتشفون أسرع كويكب يدور في النظام الشمسي

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الوكيل الاخباري- اكتشف علماء فلك، أسرع كويكب يدور في النظام الشمسي، وله أقصر مدار معروف حتى الآن، وهو صخرة فضائية تدور على بعد 12 مليون ميل من الشمس كل 113 يومًا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم رصد هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه 3280 قدمًا، المعروف باسم ”2021 PH27″، في 13 آب/ أغسطس، من قبل العالم سكوت شيبارد، من معهد كارنيجي للعلوم، بواسطة كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) وهي أداة قوية متعددة الأغراض مثبتة على تلسكوب Víctor M. Blanco بطول 4 أمتار في مرصد Cerro Tololo Inter-American في تشيلي.

الكويكب 2021 PH27، لديه أيضًا، أصغر متوسط مسافة لأي كويكب معروف في نظامنا الشمسي، وفقط، عطارد لديه مدار أقصر ومسافة متوسطة أصغر.

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المصدر: إرم

 

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