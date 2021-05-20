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الخميس، 20-05-2021 11:50 ص

علماء يكتشفون طريقة لجعل محركات الطائرات صديقة للبيئة في روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سمارا الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا بدائل للكيروسين، ستساعد على تقليل انبعاث المواد المسرطنة إلى الغلاف الجوي.

ويشير بيان المكتب، إلى أن "علماء الجامعة تمكنوا من ابتكار بدائل للكيروسين المستخدم في محركات الطائرات، أفضل من نظائره الأجنبية. وسوف يساعد هذا الابتكار على إنشاء محركات طائرات صديقة للبيئة، تنبعث منها كمية أقل من المواد المسرطنة إلى الغلاف الجوي".

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ووفقا للبيان، اختار الباحثون في دراستهم كيروسين TS-1 (النظير الأجنبي لـ Jet-A) المستخدم على نطاق واسع في الطيران المدني وطيران النقل كوقود حقيقي أساسي. وطوروا في سياق البحث والتجارب، آلية حركية مفصلة تتضمن مسارات تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المسببة للسرطان (PAHs) وأكاسيد النيتروجين المتكونة من 597 مادة وما يقرب من 12 ألف تفاعل.


وحصل الباحثون نتيجة لذلك على خيارين من بدائل الكيروسين، واتضح بعد اختبارها، أن خصائصها أفضل من خصائص الكيروسين التقليدي، وأنها أفضل من نظائرها الأجنبية.


ويقول سيرغي ماتفييف، كبير الباحثين في المركز العلمي التعليمي لبحوث ديناميكية الغازات في الجامعة، "اتضح من نتائج مقارنة تركيز نواتج احتراق الكيروسين التقليدي واحتراق بدائله، أن كلا البديلين أظهرا توافقًا جيدًا مع الوقود الحقيقي من حيث المكونات الرئيسية لمنتجات الاحتراق الكامل لأكاسيد الكربون، والهيدروكربونات غير المحترقة، حيث لم يتجاوز الحد الأقصى للانحراف 20٪".


ويشير البيان، إلى أن البدائل التي ابتكرها علماء جامعة سمارا يمكن استخدامها من قبل مكاتب التصميم، في مرحلة تصميم وتطوير غرف الاحتراق الداخلي لمحركات التوربينات الغازية للطائرات لتحسين مواصفاتها البيئية، وتقليل انبعاثات المواد المسرطنة إلى الغلاف الجوي.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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