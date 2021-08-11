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الأربعاء، 11-08-2021 11:08 ص

علماء يكتشفون قاتل الديناصورات

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الوكيل الإخباري - رجح علماء فلك، أن يكونوا قد اكتشفوا مصدر الكويكب الذي أدى إلى القضاء على الديناصورات فوق الأرض قبل ملايين السنين، ثم ظل مصدر ذلك الجسم الفضائي بمثابة لغز معقد.

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ويقول وليام بوتك، وهو عالم فلك مشارك في الدراسة، إن الحزام الذي انطلق منه ذلك الكويكب يوجد بين كوكبي المريخ والمشتري.

وتعد هذه المنطقة معقلا للكثير من الكويكبات التي توصف بالمظلمة، لأنها تركيبتها الكيميائية تجعلها لا تعكس الضوء إلا بنسبة محدودة للغاية، مقارنة بباقي الكويكبات.

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الكويكب كان بعرض ستة أميال، وضرب كوكب الأرض قبل 66 مليون سنة.

وأدت ضربة الكويكب إلى إنهاء وجود الديناصورات التي هيمنت على الأرض لمدة تصل إلى 180 مليون سنة.

 

ويخمن العلماء أن الكويكب ضرب منطقة في شبه جزيرة يوكاتان في   المكسيك، مما أدى لتشكل رقعة شبيهة بفوهة البركان، بحسب الدراسة المنشورة في صحيفة إيكاروس العلمية.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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