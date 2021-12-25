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السبت، 25-12-2021 10:47 ص

علماء يكشفون عن أول حيوان عملاق على وجه الأرض - صورة

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الوكيل الإخباري - لربما هذا هو أول مخلوق عملاق على الأرض ، هكذا كشف باحثون عن زاحف عملاق يبلغ طول جسمه 56 قدما ووزنه 40 طنا، جاب محيط ما يعرف الآن بولاية نيفادا منذ حوالي 246 مليون سنة.

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وأفاد علماء الحفريات بقيادة جامعات Bonn أن المخلوق - 'Cymbospondylus youngorum' - ربما كان أول مخلوق عملاق على الأرض وفق روسيا اليوم.


واستُخرجت الأحفورة من طبقة من صخور العصر الترياسي الأوسط المعروفة باسم عضو التل الأحفوري التي تتبرز في جبال أوغوستا النائية.


ويعد C. youngorum مثالا للإكثيوصور، وهو مجموعة ناجحة للغاية من الزواحف البحرية التي سبحت لأول مرة في محيطات الأرض منذ 250-90 مليون سنة.

 


 

المصدر - البيان 

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