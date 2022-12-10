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السبت، 10-12-2022 11:37 ص

علماء يكشفون لغز الهياكل العظمية القديمة التي دمرتها الحرارة

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الوكيل الإخباري - كشف فريق علماء دولي من إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة سبب ظهور عظام البرمائيات القديمة ذات الأرجل الأربعة التي عاشت قبل أكثر من 300 مليون عام وكأنها عولجت بالحرارة.

وتوصل العلماء في دراسة جديدة للأحافير أن الشكل الداخلي للعظام تغير. كما عثروا على بلورات الأباتيت داخل الأحافير، التي يشير تركيبها الكيميائي إلى أنها تشكلت تحت تأثير حرارة السوائل الجيولوجية.

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وأظهرت النتائج أنها تشكلت عندما اصطدمت القارات لتشكل شبه قارة بانجيا العملاقة قبل 335 مليون سنة. وصاحب ذلك ظهور السلاسل الجبلية، والسوائل على السطح، التي تسببت في إذابة بقايا الحيوانات المدفونة.

 

البيان 

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