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الخميس، 13-10-2022 11:49 ص

على ارتفاع 5 آلاف متر.. أعلى ماكينة صراف آلي في العالم -فيديو

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الوكيل الإخباري - تقع أعلى آلة صرف للنقود بالعالم “أيه تي إم” في أعلى معبر حدودي مرصوف في العالم على ارتفاع 4693 متراً، عند حدود “خونجراب باس” بمقاطعة جيلجيت بالتستان شمال باكستان على الحدود مع الصين، وتتبع البنك الوطني الباكستاني، وتعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وهي أكثر مشهد غير عادي يمكن رؤيته في مكان منعزل.

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و يعد الصراف الآلي أحد أكثر القطع التكنولوجية انتشاراً في العالم، ويمكن رؤيتها في كل مكان، لكن المذهل أن ترى واحدة أثناء تجولك في الجبال المغطاة بالثلوج.

 

وتم تركيب الصراف الآلي الذي يعمل بكامل طاقته، بالطاقة الشمسية والرياح، من قبل البنك الوطني الباكستاني “NBP” عام 2016.


ويعد توفير الصيانة وإعادة تعبئة الماكينة نقداً بشكل منتظم أمراً شاقاً، حيث يقع أقرب بنك إليه على بعد 82 كيلومتراً.

 

ويخدم الصراف حرس الحدود الذين يسحبون رواتبهم الشهرية منه، إلى جانب عدد من السكان المحليين، والقليل من الأشخاص الذين يعبرون الحدود عبر الممر، ومع ذلك، يتم سحب ما بين “18.350 ألف دولار إلى 23 ألف دولار” من الماكينة كل أسبوعين.

 

 

 

صوت بيروت انترناشونال

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