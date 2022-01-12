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الأربعاء، 12-01-2022 11:36 ص

عمرها 10 سنوات تمتلك شركتان وقد تتقاعد بعد 5 سنوات وهي مليونيرة

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الوكيل الإخباري - حققت الطفلة الأسترالية “بيكسي كورتيس” شهرة كبيرة على موقع التواصل انستقرام، بالإضافة لدخولها مجال التجارة رغم إنها لا تزال في المرحلة الابتدائية ، وقد تتخذ قرار التقاعد من العمل بعد 5 سنوات وهي مليونيرة.‏

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وأسست الفتاة كورتس، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، شركة ألعاب تحقق بالفعل أرباحا ضخمة، هي “بيكسيز فيدجتس”.


وأطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة، في العام الماضي، وبيعت في أول 48 ساعة من طرحها، ومازالت تحوز على اهتمام العالم.


وتعد لعبة الـ” pop it “، من أشهر الألعاب خلال الأشهر الماضية، حتى بدت وكأنها تغزو الأسواق بشكل كبير، وسط ارتفاع ملحوظ ومتفاوت في أسعارها، وتتميز بألوان متعددة وتحتوي على فقاعات يضغط عليها الطفل بإصبعه ذات القوام السيليكون.


كما أن لدى بيكسي كورتس شركة أخرى، هي “بيكسيز بوز”، والمتخصصة في إكسسوارات شعر، والتي أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.

 

وأصبحت الشركتان حاليا جزءا من “بيكسيز بيكس”، التي تبيع أيضا ألعابا وملحقات أخرى للأطفال.


واكتسبت قصة “بيكسي” عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من 100000 متابع على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

 



صوت بيروت انترناشونال 

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