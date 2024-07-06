عمرها 77 عاما.. مسنّة روسية تقرر دخول القفص الذهبي.. فكم عمر عريسها؟

الوكيل الاخباري- أصبحت مسنّة روسية تبلغ من العمر 77 عاما، من مقاطعة نيجني نوفغورود، العروس الأكبر سنا في المنطقة عام 2024.

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أصبحت عروس تبلغ من العمر 77 عاما من سكان منطقة نيجني نوفغورود أكبر عروس سنا في النصف الأول من عام 2024. تم الكشف عن عمرها من قبل رئيسة مكتب السجل المدني أولغا كراسنوفا، التي أدلت بتصريح لموقع KP.RU الإلكتروني الروسي.



واختارت عريسا لها يبلغ من العمر 87 عاما، وهو من سكان المنطقة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري تسجيل أكثر من 7100 عقد قران في منطقة نيجني نوفغورود الروسية، وهو أقل بنسبة 3% عما كان عليه في الفترة نفسها في العام الماضي.