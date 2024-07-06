السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

تحديث مراكز صحية وأبنية في الطفيلة بتكلفة 3 ملايين دينار

الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين في الشجاعية

65 مليار دينار المبيعات السنوية للمسجلين بالفوترة الضريبية

16 دولة في مهرجان "مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة"

وفاة 4 أطباء أردنيين - " أسماء و صورة "

مخالفة السائق "صادمة" .. الامن العام يضبط مركبة بعمان !

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى وفاة الملك طلال بن عبدالله

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

الذكرى الثانية والخمسون لوفاة الملك طلال بن عبدالله غدا

السبت، 06-07-2024 03:32 م

عمرها 77 عاما.. مسنّة روسية تقرر دخول القفص الذهبي.. فكم عمر عريسها؟

66877c7e4236044dcc1c728c


الوكيل الاخباري- أصبحت مسنّة روسية تبلغ من العمر 77 عاما، من مقاطعة نيجني نوفغورود، العروس الأكبر سنا في المنطقة عام 2024.

اضافة اعلان

 

أصبحت عروس تبلغ من العمر 77 عاما من سكان منطقة نيجني نوفغورود أكبر عروس سنا في النصف الأول من عام 2024. تم الكشف عن عمرها من قبل رئيسة مكتب السجل المدني أولغا كراسنوفا، التي أدلت بتصريح لموقع KP.RU الإلكتروني الروسي.

واختارت عريسا لها يبلغ من العمر 87 عاما، وهو من سكان المنطقة نفسها.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري تسجيل أكثر من 7100 عقد قران في منطقة نيجني نوفغورود الروسية، وهو أقل بنسبة 3% عما كان عليه في الفترة نفسها في العام الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
667e71f94c59b7594a7ca950

شاهد : رجل تركي لا يستطيع التوقف عن الضحك

66864c944236042ec6509949

كشف السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري

2024_5_6_12_9_44_379

ظاهرة غريبة.. يابانيات يقمن حفلات زفاف فردية بلا عريس

image

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم على موعد مع انفجار نجم سَيُرى بالعين المجردة

202472225910997RN

الصين تطور نوعاً جديداً من الأرز

قطط-ذكور

بين 400 قط .. شاهد ملكة جمال القطط في العراق 2024