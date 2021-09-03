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الجمعة، 03-09-2021 12:36 ص

عمره 13 مليار عام.. صور مذهلة من ناسا تكشف القزم البني

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الوكيل الإخباري - شاركت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لقطات لقزم بني "نادر بشكل لا يصدق" يمكن أن يصل عمره إلى 13 مليار سنة، أطلق عليه اسم "الصدفة" بعد اكتشافه بالصدفة.

و"القزم البني" هو مصطلح يعني نجم غامض يقع في مكان ما بين كوكب غازي عملاق ونجم صغير، ولكن بدون الحجم الذي يدمج الهيدروجين مثل النجم، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

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ووفقا لدراسة أجراها علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، قد يكون هناك عدد أكبر من هذه "النجوم" غير العادية في مجرتنا، أكثر مما كان يعتقد سابقا.
وقال باحثو ناسا إن هذا "ألقزم الأسود" يبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض، ولا يشبه أيا من 2000 قزم بني موجود في مجرتنا حتى الآن.

 

 

 

 

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