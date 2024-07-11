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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 11-07-2024 03:56 م

عمره 150 مليون سنة.. أكبر هيكل عظمي لديناصور بسعر خيالي

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الوكيل الإخباري- سيُطرح أكبر هيكل عظمي لديناصور من نوع "ستيغوصور" أُعيد تجميعه، بعد اكتشافه عام 2022 في كولورادو، للبيع ضمن مزاد لدار "سوذبيز" في 17 يوليو (تموز) في نيويورك.

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ويتميّز هذا الهيكل العظمي بحالة حفظ جيدة وقطع مدببة على ظهره، وهو يعود إلى 150 مليون سنة، فيما يبلغ ارتفاعه 3.3 متر وطوله ستة أمتار.


ويضم الهيكل العظمي 254 متحجرة من إجمالي 319، من بينها عظمة فخذ يبلغ طولها نحو 1.10 متر.


وحدّدت الدار سعرًا تقديريًا للهيكل العظمي يتراوح بين 4 و6 ملايين دولار، وهو مبلغ من الأعلى في السوق، إلا أنّه يبقى بعيدًا عن الرقم القياسي البالغ 31.8 مليون دولار الذي حققته عام 2020 في نيويورك عملية بيع لتيرانوصور ريكس.

 

وثمة هياكل عظمية لديناصورات ستيغوصور معروضة في مختلف أنحاء العالم، لكن "أبيكس" أكبر بنسبة 30% من "سوفي"، الهيكل العظمي الأكثر اكتمالًا من بين الهياكل المعروضة للعامة، بحسب "سوذبيز".

 

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