عملت معلمة .. حاجة جزائرية تنال شهادة الماجستير وتطمح للدكتوراه

الوكيل الإخباري- حصلت حاجة جزائرية تبلغ من العمر 65 عامًا على شهادة الماجستير من جامعة "عبد الحميد بن باديس" في ولاية مستغانم بفضل عزيمتها وإصرارها على مواصلة المسيرة الدراسية.

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وناقشت مؤخرًا وعلى مستوى كلية الأدب العربي والفنون بجامعة "عبد الحميد بن باديس" بمستغانم الطالبة الحاجة فاطمة رحمي مذكرة تخرج لشهادة درجة الماجستير تحت عنوان "قراءة في ترجمات معاني القرآن الكريم" للمستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير، وتلقت من قبل أعضاء اللجنة المشرفة كل الثناء بعد النجاح المتميز في تقديم رسالتها.



وقال شقيق الحاجة، عمر رحمي، مدير متوسطة "الشهيد قدور بلعربي" وسط مدينة سيدي علي شرقي ولاية مستغانم، لصحيفة "الشروق": "فاطمة الابنة البكر للعائلة، وهي مولودة سنة 1959 وسط عائلة تربوية متواضعة الأحوال. زاولت دراستها إلى أن بلغت مستوى الثالثة ثانوي حيث أخفقت حينها سنة 1978 في تجاوز امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) رغم تفوقها الدراسي، مما دفعها إلى الالتحاق بالمعهد التكنولوجي لتكوين إطارات التربية، لتتخرج برتبة معلمة مدرسة ابتدائية وتلتحق بالتوظيف بفعل العوز المادي، الأمر الذي ساعدها في ضمان كسب راتب شهري محترم حتى تتمكن من إعالة إخوانها الـ10 ووالديها".



وأضاف: "قضت أكثر من 30 سنة في العطاء التربوي، وأنشأت أسرة بعد زواجها إذ أنجبت 6 أطفال ذكور وإناث كلهم من خريجي الجامعة الجزائرية، حيث يتقلدون اليوم عدة مناصب على غرار الحاج زروقي الذي بات أستاذًا في التعليم الثانوي وإمامًا متطوعًا، وابنتها الثانية صحفية بولاية أدرار، وآخرون بقطاعي التربية والصحة".



وتابع: "الحاجة فاطمة بعد إحالتها على التقاعد عزمت على مواصلة مسيرة الدراسة مستعينة في ذلك بأبنائها وتلاميذها الذين أصبحوا إطارات في مختلف التخصصات، مما مكنها من اجتياز امتحان البكالوريا ونيل الشهادة سنة 2019، لتلتحق بعد ذلك بالجامعة كطالبة وعمرها 60 سنة، حيث نالت خلالها تكريما خاصا من قبل والي الولاية آنذاك".



وأردف: "شهادة الليسانس التي تحصلت عليها باقتدار وجدارة واستحقاق أوصلتها إلى مرحلة نيل شهادة الماستر بحر الأسبوع الماضي".



وأثنى شقيقها على "تفوقها العلمي وتمكنها من حفظ كتاب الله (القرآن) والعمل التطوعي كمرشدة بإحدى المدارس القرآنية بمدينة سيدي علي، حيث تشرف على تعليم صغار السن ومرافقتهم، وهي تتمنى بل وتتطلع بكل إرادة لمواصلة دراستها لنيل شهادة الدكتوراه متحدية في ذلك كل الصعاب والعقبات".





RT