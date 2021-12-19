الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 11:22 ص

عنكبوت يقاطع مؤتمرا صحفيا حول كوفيد-19 في أستراليا - فيديو

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الوكيل الإخباري - عنكبوت كبير من فصيلة "الصياد" تسبب في إيقاف مؤتمر صحفي لمسؤول في ولاية كوينزلاند بأستراليا، كان مخصصا للحديث عن تطورات كوفيد-19.

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وبينما كانت مسؤولة الصحة في كوينزلاند، إيفيت داث، تعقد مؤتمرا صحفيا في الخارج لمناقشة ضرورة امتثال الشركات لسياسات التطعيم الأخيرة الخاصة بكورونا، أشار أحد الحضور لوجود عنكبوت كبير على المنصة.

وقالت داث لما شاهدت العنكبوت: "رجاء، هل يستطيع شخص ما أن يبعد هذا العنكبوت"، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

وتجاوب كبير مسؤولي الصحة جون جيرارد مع الموقف، وحاول إبعاد العنكبوت ببعض الأوراق التي كان يحملها، الا أن الأخير توارى عن الأنظار.

ورغم محاولات العثور على العنكبوت، إلا أن الأخير شوهد في النهاية وهو يتحرك بعيدا عن المنصة، من دون أن يتسبب لداث بأذى.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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