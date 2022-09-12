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الإثنين، 12-09-2022 09:50 ص

عن طريق الخطأ.. سيدة استرالية تتلقى تحويلا بـ10.5 ملايين دولار

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الوكيل الإخباري - تلقَّت امرأة أسترالية تحويلاً بقيمة 10.5 ملايين دولار بالخطأ.

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وحوّلت شركة تداول العملات المشفرة «كريبتو» المبلغ 10.5، ولم تكتشف الأمر إلا بعد مرور 7 أشهر قبل أن يلاحظها مسؤول الشركة.

 

واكتشفت الشركة، التي تعمل باسم «غوريس جي إف إس» في أستراليا، أنها بدلاً من استرداد 100 دولار، بعد إدخال رقم حساب المرأة، التي تدعى ثيفامانوجاري مانيفيل، عن طريق الخطأ في حقل مبلغ الدفع.

رفعت الشركة دعوى قضائية في المحكمة العليا لاسترداد الأموال، وفي فبراير الماضي، تم تجميد حساب مانيفيل في بنك الكومنولث، ولكن مانيفيل كانت قد حوّلت معظم الأموال إلى حسابات أخرى، تم تجميدها لاحقاً.

واستمعت المحكمة إلى أنه تم استخدام 1.35 مليون دولار من الأموال لشراء منزل من أربع غرف نوم في كرايجيبورن، في شمال ملبورن، ونُقلت ملكية العقار إلى اسم شقيقتها التي تدعي جانجادوري ثيفامانوجاري، التي تعيش في ماليزيا.

ولم تنجح محاولة إدراج حسابات شقيقة مانيفيل في أوامر التجميد، لأنها لم تستجب أبداً لرسائل البريد الإلكتروني من محامي الشركة.


وأفاد محامو مانيفيل المحكمة بأن شقيقة موكلتهم تسعى للحصول على مشورة قانونية.


ونتيجة لذلك، تم منح حكم افتراضي للشركة لإجبار شقيقة مانيفيل على بيع العقار في أقرب وقت ممكن، ودفع الأموال اللازمة للشركة، إضافة إلى الفائدة التي تقدّر بـ27369.64 دولاراً، وتكاليف المحكمة.

 

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