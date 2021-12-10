عودة ملاهي ونتر وندر لاند لندن

الوكيل الإخباري-تعتبر مدينة ألعاب ونتر وندر لاند لندن من أجمل المنتزهات الترفيهية في العاصمة البريطانية لندن ويقتصر عملها في فصل الشتاء من كل عام، وتعلن مدينة الألعاب ونتر وندر لاند عن استئناف عملها هذا العام بعد توقفها بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد وخاصة دولة بريطانيا التي كانت من أكبر الدول المتأثرة بجائحة كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات التي على إثرها تم غلق المنتزهات وأماكن التجمعات وذلك للحد من العدوى .

اضافة اعلان



وأعلنت ونتر وندر لاند في استشناف فعالياتها لهذا العام لتبدأ من 19 نوفمبر 2021 حتى 3 يناير 2022 تزامنا مع أعياد رأس السنة.



وذكرت الصحيفة البريطانية (essexlive) أن بيع التذاكر سيبدأ من 5 أغسطس وأن أسعار التذاكر تبدأ من 5 جنيه استرليني، وتعتبر مدينة ونتر وندر لاند حدث خيري حيث أن كامل ريعها يذهب للأعمال الخيرية وذلك ما يشجع كثير من السائحين المحليين والأجانب لزيارتها مساهمة منهم في زيادة إيرادات هذه المدينة.



مدينة ألعاب ونتر وندر لاند



تقع مدينة ألعاب ونتر وندرلاند في منتزه هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن بها أكثر من 100 لعبة واستقبلت في العشر سنوات الاولى من عملها أكثر من 14 مليون زائر.



تاريخ ونشأة مدينة ونتر وندر لاند الترفيهية



بدأت مدينة ونتر وندر لاند في عام 2005 وكانت في البداية منتزه صغير في منطقة هايد بارك تعمل في فترة احتفالات رأس السنة وفي عام 2007 دعت رويال باركس كل من AEG Live و PWR Events بالتعاون لتنظيم احتفالات ونتر وندرلاند فتم ادخال سوق الكريسماس ولعبة العجلة العملاقة وحلبة التزلج.



وخلال الفترة ما بين 2008 إلى 2010 ازداد نشاط حجز فنادق في لندن مع اتساع فعاليات مدينة الألعاب ونتر وندر لاند بشكل كبير فتم تقديم قرية البافاريان ( وهى مركز للأطعمة والمشروبات على الطراز الألماني) حيث يقضي الزوار وقتا ممتعا وطلب المأكولات والمشروبات الدافئة مع الاستمتاع بسماع الموسيقى الحية ومشاهدة عروض الرقص المختلفة ، ومنطقة سانتا لاند وتم إضافة لعبة السقوط الحر وكذلك فعاليات سيرك زيبو.



وفي عام 2012 تم توسعة موقع مدينة ونتر وندر لاند وتم إدخال كثير من الألعاب والأنشطة الجديدة مثل: السفينة الدوارة، ومملكة الجليد السحرية وهي منطقة مخصصة لمهارات النحت على الجليد، كما تم توسعة منطقة قرية البافاريان.



وفي عام 2016 تم إدخال أكبر أفعوانية في العالم آنذاك، وعرض آيس ستارز للجليد، وفي عام 2018 تم إدخال أنشطة جديدة لتكون أكثر جذبا للزائرين مثل: الرجل الجليدي ونادي الكوميديا وعرض الكريسماس.



وفي يوم 2 سبتمبر من عام 2020 تم الإعلان عن توقف فعاليات ونتر وندر لاند بسبب جائحة كورونا وأنه سيتم استئنافها في نوفمبر 2021 حال زوال هذه الجائحة.





أجمل 10 فعاليات في مدينة الملاهي ونتر وندر لاند بلندن

⦁سانتا لاند

يمكن الاستمتاع بلعبة سانتا كلوز في منطقة سانتا لاند والتمتع بقضاء يوم عائلي رائع كيث يمكن للزائر ان يشاهد عرض ملك وملكة الثلج كما يمكن للزائر ركوب شريحة الثلج التي يبلغ طولها 45 متر مع أجواء من المرح ومقابلة شخصية سانتا كلوز ويتم فتح سانتا لاند كل يوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا.



⦁قرية البافاريان أو قرية البافارية

وهي منطقة لتقديم المأكولات والمشروبات على الطراز الألماني ويمكن للزائر الاستمتاع والاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع تناول المأكوولات التقليدية والمشروبات الدافئة مثل مشروب الشيكولاتة الساخنة مع الاستمتاع بسماع الموسيقى الحية.



⦁أسواق عيد الميلاد

يستطيع الزائر أن يقضي وقتا ممتعا في أسواق عيد الميلاد التي تتضمن أكثر من 100 شاليه خشبي يتم من خلالها عرض أكسسوارات الزينة التقليدية والمصنوعات اليدوية والمجوهرات وكذلك يوجد فيه كل ما يحتاجه الزائر في موسم أعياد الميلاد ويتم فتح أسواق عيد الميلاد لمدة 12 ساعة يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساءا.



⦁ورش نحت الجليد

يمكن للزائر بالاستمتاع بهذه التجربة الفريدة والرائعة والتدريب على مهارات النحت على الجليد تحت إشراف أكبر النحاتين والفنانين المتخصصون في النحت على الجليد وفي هذه التجربة يقوم هؤلاء النحاتين ببناء مملكة الجليد السحرية كما يتم نحت شخصيات بالجليد تجسد أدوارا درامية في قصص يتم عرضها بهذه المنحوتات الجليدية وتستغرق كل ورشة عمل مدة 40 دقيقة وهي متاحة لمن يبلغون سن 12 عام فأكبر .



⦁العجلة العملاقة

وهذه اللعبة مطلب كثير من الزوار ممن يترددون على مدينة ونتر وندر لاند فهي ممتعة حقا حيث يبلغ ارتفاعها 70 مترا تقريبا وهي أطول عجلة في العالم يستطيع من يمتطيها أن يرى أفق لندن نهارا من ارتفاع يسمح له برؤية كافة نواحي العاصمة البريطانية الجميلة كما يستمتع ليلا برؤية أضوائها المتلألئة والاسترخاء مع حركتها الدائرية الهادئة وتستغرق الرحلة فيها 15 دقيقة وأجمل ما يميزها أنها مطلة على الماء حيث المنظر الخلاب والأفق الواسع.



⦁مملكة الجليد السحرية وعرض قصة A Christmas Carol

يتم سرد قصة A Christmas Carol للروائي تشارلز ديكنز حيث يتم عرض شخصيات القصة من المنحوتات الجليدية التي برع النحتون في صنعها عبر ورش النحت التي أشرنا إليها سابقا حيث يتم عرض 500 طن من المنحوتات الجليدية خلال سرد هذه القصة، فهي تعكس أسلوب فريد وشيق في سرد القصص يستمتع بها الكبار والصغار من أفراد العائلة.



⦁سيرك زيبو

يستمتع أفراد العائلة بمشاهدة مهارة فنانين السيرك البهلوانية ذوي الأزياء الملونة يستمر العرض أقل من ساعة لتناسب الكبار والصغار.



⦁نادي العجائب الكوميدي

يتم عرض أفضل العروض الكوميدية باستضافة أشهر الفنانين والممثلين الكوميديين مثل الممثل الكوميدي ميلتون جونز، والكوميدي الرائع ماركوس بريجستوك وكذلك الممثل البريطاني الكوميدي البارع لي ريدلي، يقضي الزوار وقتا ممتعا بمشاهدة عروض كوميدية لهؤلاء الفنانين ويسمح بدخول هذا النادي بدءا من سن 16 عام فأكبر.



⦁سيرك بيرسك

يمكن للزائر مشاهدة عالم من الخيال الرائع والمذهل فهناك لعبة Megadome التي تتحدى الجاذبية مع التشويق والإثارة في مشاهدة مثل هذه الأعمال وكذلك عرض الدراجات البخارية ذات السرعة العالية ومشاهدتهم أثناء ركوبهم سيارة جلوب أوف ديث الأسطورية.



⦁بادينغتون على الجليد

يعرض بادينغتون أون آيس أحدث الأزياء والرقصات المذهلة وعرض مغامرات بادينغتون الكبيرة حين يلتقي بأصدقاءه الجدد ويسافر من غابات بيرو على متن السفينة وكثير من العروض الشيقة التي يستمتع بمشاهدتها الكبار والصغار.

ويوجد أيضا كثير من الألعاب الشيقة مثل لعبة الأفعوانية وحلبة التزلج والدولاب العملاق الذي يستطيع الراكب من خلاله مشاهدة معالم لندن الخلابة.



وختاما عزيزي القارئ نكون قد وصلنا لنهاية ما أردنا أن نبينه عن مدينة الألعاب الشهيرة ونتر وندر لاند بالعاصمة البريطانية لندن منوهين على إعادة فتحها هذا العام بعدما تم غلقها بسبب جائحة كورونا، كما أشرنا إلى تاريخ ونشأة هذه المدينة الرائعة مسلطين الضوء على أكثر الفعاليات التي يمكن أن يستمتع بها الزائر راجين أن نكون قد أفدناكم بكل ما تريدون معرفته عن مدينة ونتر وندر لاند بلندن.



