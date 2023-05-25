عيد ميلاد سلطان النيادي الإماراتي في الفضاء.. احتفال يتحدى الجاذبية - صور

الوكيل الإخباري - احتفل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، بعيد ميلاده داخل محطة الفضاء الدولية بصحبة عدد من زملائه من مختلف الجنسيات.

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ونشر النيادي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورتين من محطة الفضاء الدولية أثناء احتفال زملائه بيوم ميلاده، وعلى رأسهم السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني.

وعلق رائد الفضاء الإماراتي على الصور باللغتين العربية والإنجليزية، وكتب بلغة "الضاد": "أول يوم ميلاد اأحتفل فيه بالفضاء، الشعور لا يوصف هنا مع الزملاء الذين أصبحوا عائلتي الثانية".





وتابع النيادي، الذي ظهر في إحدى الصورتين يمسك بقطعتي حلوى وشمعة: "كيكة من أمريكا وأخرى من روسيا، والأجمل أني تلقيت تهاني باللغة العربية من ريانة وعلي".



بينما علق على الصور باللغة الإنجليزية شارحا طبيعة الكعكعتين: "احتفلت بعيد ميلادي الأول في الفضاء مع الزملاء الذين أصبحوا من أفراد العائلة، كعكة القيقب من الطاقم الأمريكي، وكعكة القرفة مع اللبن والفاكهة الجافة من طاقم روسي. حقا احتفال يتحدى الجاذبية".









العين الإخبارية