غرامة 100 جنيه استرليني لشاب رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض

الوكيل الإخباري - حُكم على شاب يبلغ 21 عاماً الجمعة بدفع غرامة بمئة جنيه استرليني (122 دولاراً) لرشقه في ديسمبر بيضة في اتجاه الملك تشارلز الثالث خلال زيارة له إلى مدينة لوتن في شمال لندن اعتبرها الشاب أنها تنطوي على "قلة ذوق".



واعترف هاري سبارتاكوس ماي المتهم بإخلاله بالنظام العام، بذنبه في الأفعال التي اتُّهم بارتكابها، أمام محكمة وستمنستر في لندن.

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وأكد المدعي العام خلال الجلسة أنّ هاري أوضح سبب تصرّفه لعناصر الشرطة الذين أوقفوه واستجوبوه، قائلاً لهم إن زيارة الملك إلى مدينة لوتون "الفقيرة" الواقعة شمال لندن بتاريخ السادس من ديسمبر، تنطوي على "قلة ذوق" من جانبه.

وردّ القاضي "قمتَ باستهداف شخص ما، أياً تكن دوافعك".



ولم يبد الشاب الذي كان حاضراً في الجلسة أي ردة فعل تحديداً عند تلاوة الأفعال التي اتُّهم بها.



وأوضح وكيل الدفاع عنه أنه "نادم جدّاً" على فعلته.



وبالإضافة إلى الغرامة، سيتعيّن على هاري ماي دفع 85 جنيهاً استرلينياً كتكاليف المحكمة.

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