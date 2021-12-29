الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

الأربعاء، 29-12-2021 07:34 ص

غرق مركب وفقدان 6 صيادين في مصر بسبب تحضير 'الشاي'

قارب


الوكيل الإخباري - تعرض مركب للغرق شرق مدينة دمياط المصرية بسبب تحضير «كباية شاي»، وكان على متنه 9 صيادين، وجرى إنقاذ 3 صيادين منهم، وغرق باقي الطاقم وعددهم 6 صيادين.

اضافة اعلان


وغرق المركب نتيجة تسريب غاز أثناء تحضير الشاي، ما أدى إلى تعرض المركب إلى انفجار أدى إلى غرقه. وفقاً لصحيفة "لمصري اليوم".


وجميع الصيادين من برج البرلس وهم كل من على حسن الجمال، وعمرو شعبان البيطاني، وحسن على حسن الجمال، وهم الناجون، فيما استمر البحث أملا في العثور على باقي الصيادين.


ومن بين الصيادين المفقودين كل من يوسف عبدربه قاسم، حمادة بكري، السيد أحمد حسن الجمال، وإبراهيم أحمد حسن الجمال، ورمضان أحمد الجمال، ومحمد أحمد حسن الجمال.


وصرح أحمد نصار، نقيب عام الصيادين بكفر الشيخ، قائلا: «عندما تلقينا الخبر قمنا بالتواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل البحث عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر الضحايا وصاحب المركب».


كما ناشد نقيب الصيادين في مصر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سرعة صرف إعانات عاجلة لطاقم المركب من الناجين والمفقودين نظرًا للظروف القاسية التي تعرضوا لها.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

طفل سوري مصاب بالتوحد يبهر الجميع بقدراته في الحساب واللغات

الصين3

الصين ترمم قبرا فريدا ونادرا عمره ألف سنة

image (2)

أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات 836 ببغاء كان والده يكدسها في المنزل

343425

فريق طبي ينقذ طفلاً ابتلع إسوارة في السعودية - صورة

resize-6

اليابان تخطط للوصول إلى القمر في النصف الثاني من العقد الجاري

202112260518311831

اكتشاف حصن روماني كبير قرب أمستردام