غرير يعثر على أكبر مجموعة عملات معدنية رومانية في إسبانيا

الوكيل الإخباري - عُثر على كنز يتألّف من نحو 200 قطعة نقدية تعود إلى العصر الروماني في شمال غرب إسبانيا بفضل جهود غرير يبحث عن طعام، على ما أفاد علماء الآثار.

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وكُشف عن هذا الكنز في نهاية ديسمبر في "وثائق ما قبل التاريخ والآثار في جامعة مدريد المستقلة"، وهي مجلة دورية تنشرها الجامعة.



وأشار مقال نشره علماء الآثار في المجلّة إلى "العثور على النقود المعدنية بين الرمال التي يُحتمل أن يكون حرّكها غرير في أسفل حفرته" في كهف "كويستا دي بيرثيو" في غرادو بمنطقة أستورياس.



وذكر المقال أنّ الكنز هو عبارة عن "مجموعة من 209 قطع من القرن الثالث إلى الخامس بعد الميلاد"، مصدرها "بشكل رئيسي منطقة شمال البحر الأبيض المتوسط وشرقه" وتحديداً أنطاكيا، والقسطنطينية، وسالونيك، وروما، وآرل، وليون وكذلك من لندن.





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