غزو الأرانب لموسكو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد تواجد مجموعة من الأرانب في شوارع موسكو المغطاة بالثلوج، في ظاهرة فريدة وغريبة على سكان العاصمة الروسية.



ونشر فيديو على مجموعة "Krylatskoye" على "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق ظهور الأرانب في الشتاء القارص والتي تراها للمرة الأولى في الشوارع، وسرعان ما انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتب أحد المغردين: "لدينا القنادس والثعالب، وفي كريلاتسكوي هناك غزو للأرانب!".

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