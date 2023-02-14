الثلاثاء 14-02-2023
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الثلاثاء، 14-02-2023 04:32 م

'غوغل' تحتفل بعيد الحب... وهذه دلالة شعارها - صورة

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الوكيل الإخباري - يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بيوم الحب الذي يصادف اليوم 14 شباط. 

من جهتها، اختارت شركة غوغل أن تحتفل بعيد الحب أيضاً على طريقتها من خلال رسومات الشعار المبتكرة السنوية من Google Doodle.

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واحتفالاً بالعيد هذا العام، اختارت Google استعراض رسوم متحركة رائعة لقطرات المطر التي تتحد معاً لتشكل قلباً، كي تمثّل كيف يلتقي شخصان ببعضهما البعض ويشكلان رابطة حب مع وعد بالبقاء معاً في السراء والضراء.


 

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