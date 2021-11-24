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الأربعاء، 24-11-2021 10:02 ص

غوغل يحتفل بذكرى شاعر عربي - صورة

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الوكيل الإخباري - احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت، "غوغل"، الأربعاء، بذكرى ميلاد الشاعر السوداني الراحل محمد الفيتوري.

وزينت واجهة "غوغل" رسما يظهر فيه الراحل الفيتوري وهو يكتب نصوصا، وفي الخلفية سوق شعبي.

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وبدت أحرف "غوغل" الإنجليزية مرسومة بشكل قريب من العربية.

 

ولم يكن الشاعر الراحل مجرد شاعر مغمس في الشأن السوداني، فقد كتب للوطن العربي ولقارة إفريقيا حتى عرف بأنه شاعر القارة المقهورة، كما كتب للإنسان بصورة عامة بصرف النظر عن أي انتماء كان.

 

وينظر إليه على أنه واحد من رواد الشعر الحديث، فجدد فيه الكثير متحررا من الأغراض التقليدية كالهجاء والغزل وابتعد عن الأوزان والقافية، كما أن أعماله أدرجت في المناهج التعليمية.


وكانت حياته متنقلة بين الدول العربية فلم يستقر في دولة ما، وكانت السياسة واحدة من أسباب ترحاله المتواصل.


وولد محمد مفتاح الفيتوري عام 1936 في مدينة الجنينة بإقليم دافور غربي السودان. والده ليبي وأمه سودانية.

 

وتوفي الفيتوري في 24 أبريل عام 2015 في أحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.




المصدر- سكاي نيوز 

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