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السبت، 27-03-2021 01:43 م

غوغل يحتفي بأول طبيبة في المغرب العربي

توحيدة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - احتفى محرك البحث "غوغل"، اليوم السبت، بذكرى الطبيبة التونسية الراحلة، توحيدة بن الشيخ (1909 – 2010)، التي تعد أول طبيبة في تونس وفي المغرب العربي.

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وجاء ذلك مع طرح البنك المركزي التونسي للتداول، ابتداء من تاريخ (27 آذار 2020)، ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير (صنف 2020)، لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، حيث تم اختيار توحيدة بن الشيخ كشخصية رئيسية لهذه الورقة النقدية الجديدة، إذ ستطبع صورتها عليها.


وفي هذا الصدد، كشف موقع "موزاييك إف إم" التونسي، عن هوية هذه الطبيبة، وأشار إلى أن توحيدة بن الشيخ هي أول طبيبة في تونس وفي المغرب العربي، وهي من مواليد جانفي 1909، توفيت بتونس العاصمة يوم 6 كانون الأول 2010. 

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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