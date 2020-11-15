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الأحد، 15-11-2020 04:21 م

غيمة كثيفة مصدرها الألعاب النارية تسببت في تلوث الهواء بالهند

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الوكيل الاخباري- استيقظت نيودلهي الهندية، الأحد، على غيمة كثيفة من التلوث مصدرها المفرقعات والألعاب النارية، التي أطلقها السكان طوال الليل مما جعل الهواء أكثر فأكثر غير صالح للتنفس.

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وكان القضاء الهندي أصدر قرارا بمنع استخدام المفرقعات والألعاب النارية خلال الاحتفالات ، نظرا لأن السكان يواجهون  فيروس كورونا المستجد وتلوث الهواء الذي يخيم على المدينة كل سنة. 


لكن المدينة ضجت بأصوات المفرقعات خلال قسم من الليل وبصورة متقطعة صباح الأحد.


وأعلنت هيئة "سافار" الحكومية (نظام التنبؤ والبحوث الجوية في شأن نوعية الهواء) أن "نوعية الهواء العامة تصنف ضمن فئة الخطيرة هذا الصباح".


لكنها أضافت أن هبوب الرياح فوق العاصمة و"الأمطار المتفرقة" المنتظرة خلال النهار سيساهمان في تنقية الغلاف الجوي.

 

وفي بداية كل فصل شتاء، يعاني سكان نيودلهي البالغ عددهم نحو 20 مليونا سحبا كثيفة من التلوث تلف مدينتهم ويسببها مزيج الأدخنة الناتجة من الحرائق الزراعية المحيطة وغازات العوادم والانبعاثات الصناعية.

 

ويتجمع هذا المزيج فوق العاصمة بسبب درجات الحرارة الباردة والرياح الخفيفة.


وأدت الاحتفالات التي جعلت جموعا غفيرة تتهافت على الأسواق، إلى مفاقمة الأخطار الصحية هذه السنة.


ويخشى أن يؤدي التلوث إلى زيادة الضغط على النظام الصحي الذي يرزح أصلا تحت عبء جائحة "كوفيد 19"، إذ أن التلوث يفاقم أمراضا غير قابلة للانتقال، تزيد أخطار كورونا، بحسب الخبراء.


المصدر: سكاي نيوز 



 




 

 


 

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