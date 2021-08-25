غينيس تكشف قائمة أقصر الناس في العالم - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف موقع موسوعة غينيس، هذا الأسبوع، عن قائمة بأقصر الناس في العالم والبلدان التي عاشوا أو يعيشون فيها.



وضمت القائمة كلا من الأميركي كالفين فيليبس الذي قدر طوله بـ67 سنتيمترا سنة 1810، والمكسيكية لوسيا زاراتي التي بلغ طولها 67 سنتيمترا سنة 1881، فضلا عن البريطانية إيديث بارلو التي لم يتجاوز طولها 56 سنتيمترًا سنة 1955.

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وفي وقتنا الحالي، ضمت القائمة أسماء الصينية شي بينغبينغ التي لم يتجاوز طولها 75 سنتيمترًا، فضلًا عن الأميركية بريدجت جوردان، والهندية جويتي أمغي وغيرهم.

المصدر - لبنان 24

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