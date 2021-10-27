فأرة الكمبيوتر تهدد موظفي المكاتب

الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن التهاب غمد الوتر، الذي يصيب الوتر وغشاءه، يمكن أن يؤثر على جميع الأعضاء التي تحتوي على أوتار مثل اليد، والقدم.



وأوضحت الجمعية أن أسبابه عدة، أبرزها الحركة المتكررة كما هو الحال عند استخدام فأرة الحاسوب أو عزف الآلات الموسيقية، لأوتار اليد، والجري لمسافات طويلة، وارتداء أحذية غير مناسبة لأوتار القدم.





وقد تؤدي أمراض المفاصل الالتهابية إلى التهاب غمد الوتر، وفي بعض الحالات النادرة يكون سبب الإصابة عدوى بكتيرية. كنا تعزز بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والنقرس فرص الإصابة به.





ألم وتورم

وتتمثل أعراضه المميزة في الألم والتورم فوق الوتر المصاب على سبيل المثال في الرسغ، والأصابع، والمرفق، ومفصل الركبة، ووتر الكاحل.





ويبدأ الألم عادة عند الحركة فقط، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يظهرأثناء الراحة أيضاً. وفي بعض الأحيان يمكن أن تنشأ عقد صغيرة في الوتر، تصدر أصوات صرير.





ويعالج التهاب غمد الأوتار بالأدوية المثبطة للالتهابات، والجبيرة، والعلاج الطبيعي. وفي الحالات الصعبة بالجراحة. أما إذا كان سببه عدوى بكتيرية، فيعالج بالمضادات الحيوية.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة