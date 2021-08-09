فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع

الوكيل الاخباري -

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فجعت مأساة إنسانية مواطني مدينة القوصية بمحافظة أسيوط جنوب مصر، حيث توفي معلم من سكان المدينة، فور تلقيه نبأ مصرع ابنيه في حادث سير مروع.وتوفي المعلم المصري ناجح كامل متأثرا بإصابته بأزمة قلبية حادة فور تلقيه نبأ مصرع ابنيه وتفحم جثتيهما في حادث سير مروع.وتلقى مأمور مركز القوصية بأسيوط، بلاغا من مستشفى القوصية المركزي بوصول ناجح كامل 65 سنة معلم ثانوي، بالمعاش جثة هامدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وبالاستماع لأقوال الشهود، تبين أن المعلم سقط مغشيا عليه عقب سماع نبأ وفاة ابنيه في حادث تصادم سيارة وتفحمها أمام مدخل قرية بني رافع.