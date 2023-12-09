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السبت، 09-12-2023 09:06 ص

فاز بجائزة 'أقبح شخص' 4 مرات في زيمبابوي… نهايته كانت صعبة

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الوكيل الإخباري - توفي رجل ربح لقب أقبح شخص في زيمبابوي لأكثر من مرة.

وبعد حصوله على اللقب والجائزة التي تأتي معه بقيمة 500 جنيه استرليني، احتفل سيري في حفل حضره أكثر من 200 ضيف، حيث قال لهم: "أريد أن أشكر الله على فوزي بهذا اللقب، آخر مرة حصلت فيها على المركز الرابع... أريد فقط أن أشكر الحكام على اعترافهم بي كفائز."

وعلى الرغم من ذلك، فإن فوز سيري لم يكن خاليًا من الجدل. واعتقد المنافسون أنه كان وسيمًا للغاية بحيث لا يمكنه الفوز بالجائزة المرغوبة، واشتبهوا في أنه حصل على الجائزة فقط لأن أسنانه الأمامية كانت مفقودة.

ولكن على الرغم من الشدائد، استمر الرجل ذو المظهر البسيط في الفوز ثلاث مرات أخرى، وحصل على جائزة نقدية في كل مرة.

وتعتبر قيمة المبلغ كبيرة في زيمبابوي أكثر مما هي عليه في المملكة المتحدة، ومن المؤسف أن سيري واجه مشكلة مع تعاطي المخدرات بعد الانتصارات الأربعة.

وقال صديقه داني إنه يعتقد أن وفاة سيري كانت على الأرجح مرتبطة بالمخدرات التي تناولها بعد الانتصارات، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.

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