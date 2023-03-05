فتاة أمريكية تتبرع بكليتها لوالدها دون معرفته.. شاهد رد فعله

الوكيل الإخباري - محاولات عديدة من ديلاني الأبنه البالغة من العمر 25 سنة بالتبرع بكليتها لوالدها في سبيل التخلص من ألم غسيل الكلى المتكرر لكن جون الأب الستيني كان يرفض دائما محاولات ابنته بالتبرع.

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وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا؛ أن المستشفى ابلغ الأب بان هناك متبرعا سريا وبعدها أجرى الأب عملية الزراعة واستيقظ وفوجئ بإبنته تدخل عليه وترتدي ثوب العملية لتخبره بأنها المتبرعة السرية لكن الأب غلبته دموعه.



الفيديو نشرته ابنته على السوشال ميديا وحصد ملايين المشاهدات؛ و الحادثة اصبحت حديث وسائل الإعلام بأمريكا ودرجه اثر في نفوس الكثيرين.

صدى البلد