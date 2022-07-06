فتاة بريطانية تتناول 8000 سعر حراري من اللحوم خلال 8 دقائق

الوكيل الإخباري - التهمت فتاة فطوراً يحتوي على 8 آلاف سعرة حرارية في ثماني دقائق في مقهى في شمال إيرلندا.



وخاضت المتنافسة ليا شوتكفر التي في رصيدها 27 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، تحدياً جديداً في مقهى «باسيستر بين»، وحطمت رقمه القياسي في منافسة يكافح كثيرون لإكمالها.

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ووقفت أمام وجبتها الصباحية المكونة من خمس بيضات وخمس شرحات نقانق وخمس شرائح لحم مقدد وخمس حبات طماطم وخمس قطع من بطاطا الهاش براون وخمسة بودينغ سوداء، والتي شملت أيضاً خمس قطع من الخبز المحمص وطبق فاصوليا وفطر، فتناولتها في غضون ثماني دقائق وثانيتين تحديداً، محطمة الرقم القياسي السابق لمقهى «باسيستر بين» الذي تم تسجيله قبل أسبوعين والبالغ 12 دقيقة و50 ثانية فقط.



تنقل صحيفة «ذا ميرور» البريطانية عن الفتاة المحترفة في تناول الطعام قولها: «كان تحدياً صعباً نظراً لضيق الوقت الذي اضطررت إلى تناوله فيه. فقد كان الوعاء كبيراً ويحوي الكثير من الفاصوليا».

وعلى صعوبة إنجازها، أقرت أنها لم تكن أكبر وجبه تناولتها مضيفة: «ذات مرة أعددت وجبة فطور ضخمة مكونة من 41 قطعة هائلة للغاية».

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