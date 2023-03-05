فتاة تتغير ملامحها بشكل صادم أثناء ركوبها طائرة تجاوز قائدها سرعة الصوت في أمريكا- فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تأثر فتاة بالجاذبية أثناء ركوبها طائرة، تجاوز قائدها سرعة الصوت.



وأظهر الفيديو ملامح الفتاة وقد تغيرت بشكل كبير وتحولت الى ملامح امرأة عجوز.

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وحسب “وسائل إعلام”، فإن فتاة من الولايات المتحدة الأمريكية ركبت طائرة حربية مع محترف في قيادتها وتسارع بشكل كبير حتى وصل إلى قوة (9.5 G-Force) أو (9.5 على مقياس مكافئ قوة الجاذبية) فتغير وجهها بسبب ذلك.

المرصد

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