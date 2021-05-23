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الأحد، 23-05-2021 04:27 م

فتاة ترش بائع مجوهرات بغاز مسيل للدموع لسرقته في الجزائر - فيديو

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الوكيل الإخباري - أقدمت فتاة على رش بائع مجوهرات بغاز مسيل للدموع في محاولة لسرقته في مدينة القليعة غربي العاصمة الجزائر.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دخول الفتاة لمحل المجوهرات وقيام البائع بإظهار النماذج الموجودة لديه للفتاة، قبل أن تخرج قارورة الغاز المسيل للدموع الدفاعية، وتبدأ الرش في وجه صاحب المحل في محاولة منها للسيطرة عليه، لكن البائع أبدى مقاومة شرسة وأبعد الفتاة، التي خرجت مسرعة من المحل بعد فشل الخطة.


وبفضل تدخل أصحاب المحلات المجاورة، تم إلقاء القبض على الفتاة وإحضارها لصاحب المحل وانتظار وصول الشرطة لأخذ الجانية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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