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الأحد، 27-06-2021 01:04 م

فتاة تلغي زفافها بسبب نظارة العريس في الهند

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الوكيل الإخباري - ألغت فتاة في ولاية أوتار براديش الهندية زفافها في اللحظات الأخيرة بعدما اكتشفت أن عريسها يرتدي نظارة بسبب ضعف بصره.

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وقعت الحادثة الغريبة يوم الجمعة الماضي، بعدما شككت العروس أرتشانا وعائلتها في سلامة نظر العريس شيفام بعد رؤيتهم له قبل حفل الزفاف المدبر كما هي العادة في الهند، وهو يرتدي النظارة.


وقررت عائلة العروس إجراء اختبار للعريس، إذ طلبت منه قراءة صحيفة دون ارتداء النظارة، لكن اتضح أنه لا يستطيع القراءة دون استخدام نظارته، فرفضت عائلة العروس بالإجماع استكمال حفل الزفاف، إذ إنهم لم يكونوا على دراية بضعف بصر العريس.


ولم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ طالب أهل العروس بإعادة المهر الذي دفعوه للعريس بما في ذلك دراجة نارية، وكذلك المصاريف التي تحملوها في تدبير الزواج.


وعندما رفضت عائلة شيفام، تقدمت عائلة العروس بشكوى إلى مركز الشرطة المحلي. وحاولت الشرطة التعامل مع الأمر وديا، لكنها لم تتمكن من ذلك، لأن عائلة العريس لم ترد التوصل إلى اتفاق.

 

البيان


 




 

 


 

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