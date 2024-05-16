فتاة تنقذ شقيقتها من فك التمساح في المكسيك

الوكيل الإخباري - حصلت فتاة بريطانية على وسام «غالانتري» الملكي للشجاعة، وذلك بعد أن تمكنت من إنقاذ شقيقتها التوأم من فك تمساح خلال قضائهما عطلة في المكسيك. وذكرت الحكومة البريطانية، أن الفتاة تدعى جورجيا لوري، تبلغ من العمر 31 عاماً، واجهت تمساحاً هاجم شقيقتها التوأم، ميليسا، بعدما باغتهما في النهر وسحبها تحت الماء.



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واشتبكت جورجيا مع التمساح 3 مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها من فكه.



وأصيبت ميليسا بكسر وجروح عميقة، بينما تعرضت جورجيا للعض. وتمكنت جورجيا بعد صراعها مع التمساح المفترس من سحب توأمها إلى بر الأمان على متن قارب قريب، على الرغم من إصاباتها. ووفقاً للحكومة البريطانية، فإن نجاة ميليسا يرجع بالكامل تقريباً إلى «الشجاعة الاستثنائية لأختها».





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