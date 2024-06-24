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الإثنين، 24-06-2024 10:47 ص

فتاة مصرية تقاضي فيسبوك لأغرب سبب !

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الوكيل الإخباري- أعلنت مقدمة المحتوى المصرية ساندرا فارس مقاضاة شركة "فيسبوك"، بعد أن وضعت المنصة شارة "متوفية" على حساباتها.

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ساندرا، التي تُعرف بتقديم محتوى حول الأزياء والسفر وتحظى بآلاف المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت في فيديو على "إنستغرام"، تحدثت فيه عن دهشتها عندما اكتشفت ظهور شارة "متوفية" على حساباتها في "فيسبوك" بينما كانت على متن طائرة متجهة إلى خارج البلاد.


أوضحت ساندرا أنها لا تعرف من الذي قدم مستندات مزورة لفيسبوك ليدعي وفاتها، لكنها أكدت أن ذلك لا يهمها، قائلة: "ليس لدي أي علاقة بمن فعل ذلك أو بمن قدم ورقًا مزورًا".


وأضافت أن عائلتها أصيبت بالذعر جراء هذا الأمر، خاصة أنها كانت على متن الطائرة لمدة 4 ساعات، مما جعل الاتصال بها مستحيلًا خلال تلك الفترة.


وأكدت ساندرا أن حسابها موثق بالعلامة الزرقاء، مما يعني أنه كان يجب على إدارة "فيسبوك" التحقق من وفاتها قبل اتخاذ هذه الخطوة.


كما حملت "فيسبوك" مسؤولية هذا الخطأ الكبير والضرر النفسي الذي تسبب به لها، ووعدت متابعيها بنشر فيديو قريبًا يتضمن تفاصيل مقاضاتها للمنصة.

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

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