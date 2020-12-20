فتاة نمساوية تتسلق أعلى القمم وتحقق أرقاما قياسية.. صورة

الوكيل الإخباري _ تمكنت فتاة نمساوية تدعى "إنجي إيتر" بعد حوالي عامين في التدريب من القيام بتسلق الجبال العالية.

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وعلى الرغم من إصابتها بكتفها الأيسر في عالم 2008 وقيامها بعماية جراحية صعبة، وحاجتها لتسعة أشهر من إعادة التدريب والتأهيل بعد هذه الحادثة، فقد اختارت تسلق قمة جديدة وخطرة كتحد جديد لها بعد هذه المرحلة.



واشارت إنجي أنها وخلال تسلقها كانت مضطرة لإزالة الأوساخ من بين الصخور التي تعيق تسلقها، وتجاوز الصخور الهشة التي شكلت خطرا حقيقيا أثناء عملية التسلق.



وقد احتاجت للتدرب مطولا على تسلق مثل هذا المسار، خصوصا أنها تعاني حاليا من تمزق في أوتار الركبة اليمنى لديها، وتخضع لجلسات من المعالجة الفيزيائية.

يذكر ان إنجي كانت قد حصلت سابقا على لقب كأس العالم وأربع ميداليات ذهبية في بطولات مختلفة حول العالم، مما يجعلها فعلا من النساء اللاتي لا يعرفن المستحيل.



