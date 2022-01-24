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الإثنين، 24-01-2022 11:49 ص

فتّشوا بين رسائلكم… قد تجدوا ملايين الدولارات - صورة

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الوكيل الإخباري - فازت مواطنة اميركية في ولاية ميشيغن ب 3 ملايين دولار عن طريق الصدفة حيث اكتشفت جائزة لوتو جاثمةً في بريدها الالكتروني.

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وكشفت “لورا سبيرز” فوزها حيث قالت: “رأيت اعلانا على فيسبوك بأن جائزة اللوتو ترتفع ارتفاعا هائلا ففتحت حسابي واشتريت قسيمة. لورا البالغة من العمر 55 عاما اضافت انه بعد ايام قليلة، وانا ابحث عن بريد ضائع من احدهم، فتحت ملف الرسائل غير الهامة حين وجدت بريدا الكترونيا من المسابقة تعلمني بأنني قد ربحت الجائزة.

 

وخلال حديثها أعربت الفائزة الأميركية عن صدمتها بما رأت وقالت: لا زلت غير قادرة على استيعاب اني فزت للتو ب 3 ملايين دولار، وقالت انها ستتقاسم الجائزة مع عائلتها وانها ستتقاعد باكرا.

 


 

صوت بيروت انترناشونال 

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