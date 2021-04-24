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السبت، 24-04-2021 02:05 م

فرار جماعي للقرود من حديقة حيوانات في ألمانيا

قرود


الوكيل الإخباري - فرت قرود من حديقة حيوانات في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية للمرة الثالثة في غضون أسبوعين.

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وقالت الشرطة اليوم السبت إن عشرة قرود من نوع المكاك البربرية تمكنت من تحرير نفسها من حظيرتها في منطقة زودبادن صباح اليوم السبت، وتجولت في إحدى الغابات.


وبحسب البيانات، يحاول حراس حديقة الحيوانات في مدينة لوفينجن إعادة القرود إلى حظيرتها. ولم يتضح بعد كيف تمكنت القرود من الخروج من الحظيرة.


وكانت أربعة قرود فرت من حديقة الحيوانات الخميس، وتجولت على أحد الطرق السريعة القريبة. وبحلول الظهر، كان الحراس قد أمسكوا بثلاثة من القرود الأربعة. ولم تستطع الشرطة تحديد ما إذا كان القرد الرابع قد ضُبط هو الآخر أم لا.


وتسلل نحو عشرين قردا من نفس حديقة الحيوانات قبل أسبوعين. وربما كانت أعمال البناء في الحديقة هي السبب في أن الحيوانات تمكنت من إيجاد طريقة للخروج من الحظيرة. واتجهت القردة في أول الأمر في مجموعات نحو حي ديتيسهاوزن. وفي هذه الواقعة أيضا، لم تستطع الشرطة معرفة ما إذا كان قد تم الإمساك بالحيوانات.


وبحسب البيانات، يعتبر هذا النوع من القردة غير مؤذي وخجول وخائف.
وطلبت الشرطة عدم التحدث إلى قرود المكاك البربري أو إطعامها، مطالبة المارة أيضا بعدم محاولة الإمساك بالحيوانات، حيث إنه في مثل هذه الحالة قد تكون القردة عدوانية.

البيان


 




 

 


 

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