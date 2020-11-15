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الأحد، 15-11-2020 12:36 م

فرصة رائعة .. منطقة أميركية تمنح 10 آلاف دولار لمن يعيش فيها - صور

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الوكيل الاخباري - ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "الحياة (تصلح) هنا"، أعلن مجلس شمال غربي ولاية أركانساس الأميركية، منح 10 آلاف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى المنطقة.

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ويستثمر المجلس مبلغاً يتجاوز مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة لاستقطاب سكان جدد من أصحاب المواهب الكبيرة.


كما تهدف المبادرة، بحسب الإعلان"، إلى تسليط الضوء على ميزات أسلوب الحياة والأعمال التي تقدمها المنطقة.

 

وفي سياق الترويج، قال المجلس، إن منطقة شمال غربي أركانساس تعتبر من أفضل المناطق من ناحية التكلفة المعيشية، والطبيعة الخلابة، وثقافة والفنون، والمطبخ، على مستوى البلاد.

ويزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 14% عن متوسط الدخل الوطني في الولايات المتحدة، وفق الإعلان.


دراجات هوائية

إلى ذلك تابع المجلس: "تقدم منطقة شمال غربي أركانساس فرصة فريدة لخلق توازن لأولئك الذين يتوقون للانتقال من المدن الكبرى المكلفة والمزدحمة"، مؤكداً أن المبلغ الذي سيقدمه لمن يقرر الانتقال سيساعد في كل ما يحتاجه الشخص لبدء حياة جديدة.

وبالإضافة إلى المبلغ النقدي، يعرض المجلس على السكان الجدد دراجات هوائية للشوارع وأخرى للجبال، لتشجيعهم على الانطلاق واستكشاف مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات من المواقع الخلابة.


كما تعتبر المنطقة مثالية للعيش للخريجين الجدد وللعائلات، ورجال الأعمال أو من يرغبون بتغيير مسارهم المهني، وللفنانين كذلك، وفق الإعلان.



 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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