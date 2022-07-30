السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالاختناق غرب جنين

ضبط 81 مركبة تجاوزت الإشارة الحمراء

تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو عليا في رام الله

إسبانيا تعلن ثاني حالة وفاة بجدري القرود

صحيفة تتحدث عن انقسام أوروبا بسبب روسيا

التربية: نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن تُرسل عبر الرسائل النصية

تقرير دولي : الشرق الأوسط قد يصبح رائداً في مجال احتجاز الكربون عالمياً

السبت، 30-07-2022 01:54 م

فرصة لكل عاطل.. "مكافأة مغرية" للعاملين الجدد في أستراليا!

666666666666666666


الوكيل الإخباري-تقدم الشركات الأسترالية مكافآت تسجيل دخول لسوق العمل تصل إلى 10000 دولار لإغراء العمال الجدد للعمل، حيث تسجل أستراليا أدنى مستوى للبطالة منذ 48 عاماً.

اضافة اعلان


فمن البيع بالتجزئة إلى الضيافة، هناك حاجة ماسة لمزيدٍ من العمال لمواكبة الطلبات المتزايدة ولتعويض نقص العمال الدوليين، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".


كما تشاهد الآن لافتات تعرض فرص عمل على معظم نوافذ المتاجر في أستراليا.
وقال وزير العمل الأسترالي “توني بيرك”، إنه لم يكن هناك وقت أفضل للحصول على وظيفة في أستراليا، مُشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، نحن في وضع يكون لدينا فيه عدد العاطلين عن العمل مساوياً تقريباً لعدد الوظائف الشاغرة في البلاد، وكل شخص إضافي في القوة العاملة هو شخص يدفع الضرائب.


يُذكر أنه لدى شركة Coles Group العالمية الآلاف من الوظائف المتاحة عبر متاجرها، والتي تشمل مركز التوزيع وعمل عبر الإنترنت.


وقال أحد المسؤولين في Coles إن لدينا أكثر من 4000 وظيفة متاحة، متضمنة سائقي التوصيل، والخبازين التجاريين، وأعضاء الفريق في محال السوبر ماركت ومواقع Coles Express.

 



سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
360076-523628991

الفلك الدولي ينشر تحديثاً لمكان سقوط الصاروخ الصيني .. ودولتان عربيتان في الصدارة

62e39ebb4c59b71b5111cad5

فيديو صادم .. لحظة سقوط شاشة عملاقة على فرقة غنائية في هونغ كونغ

غ

فيديو - رجل ينقذ طفلين من الموت المحقق في الفجيرة

2012-08-13T000000Z_67147838_GM2E88D1GQF01_RTRMADP_3_MACEDONIA

ترى بالعين المجردة فجر السبت.. ظاهرة فريدة في سماء بعض الدول العربية

image (1)

تفاصيل مصرع لاعب الزمالك وزوجته على يد ابنهما

main_image62e4288ab2b2a

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟

أخبار متعلقة
فوائد_نحل_العسل

عسل النحل .. دراسة واعدة لعلاج سرطان الثدي

o-A-LONELY-OLD-WOMAN-facebook

رحيل معمّرة أسترالية عن عمر 107 أعوام -صورة