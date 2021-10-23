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السبت، 23-10-2021 09:35 ص

فرنسا تتجه لمنع الحيوانات البرية في عروض السيرك

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الوكيل الإخباري - توصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ في فرنسا إلى اتفاق على نص بشأن إساءة معاملة الحيوانات يتضمن منعاً تدريجياً للاستعانة بالحيوانات البرية في السيرك، ما يفتح الباب أمام إقراره سريعاً.

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وكتب النائب لوييك دومبريفال من الأكثرية الحكومية، وهو أحد معدي الاقتراح القانوني، عبر تويتر «توصلنا إلى اتفاق كان مستبعداً بشأن نص تاريخي لتحسين أوضاع الحيوانات في فرنسا».

 

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في تغريدة عبر تويتر أنه يتشارك «الفخر مع جميع البرلمانيين الذين جعلوا هذا النص ممكناً»، مشيراً إلى أن «الرفق بالحيوان محور اهتمام مركزي لمواطنينا».


ولم يكن هذا الاتفاق سهلاً، إذ إن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين أدخل تعديلات واسعة على النص نهاية سبتمبر، مبدياً أمله في الإبقاء خصوصاً على الحيوانات البرية في عروض السيرك الجوال والدلافين.

 

المصدر -  البيان 

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