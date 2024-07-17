فرنسا.. تصنيع أدوية بطابعات ثلاثية الأبعاد لتسهيل تناولها لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- بدأت مستشفيات فرنسية تجهّيز نفسها بطابعات ثلاثية الأبعاد تسمح بتخصيص نكهات العلاجات وشكلها وجرعاتها، لتسهيل تناول الأدوية، خصوصاً لدى الأطفال، في تقنية آخذة في التطوّر تفتح آفاقاً علاجية قد تشمل مستقبلاً فئات متعددة من المرضى.



وقد رُكّبت اثنتان من هذه الآلات التي تصنعها شركة "فابركس" FabRx الإنجليزية الناشئة في صيدلية معهد غوستاف روسي للسرطان قرب باريس. ومن خلال شبكها بجهاز الكمبيوتر، يمكن لهذه الطابعات تصنيع أدوية تمت برمجة جرعاتها وشكلها مسبقاً. وتُركّب محقنة مثل خرطوشة حبر، وتطلق عجينة صغيرة مستديرة على لوحة معدنية سُخّنت مسبقاً.



يجمع الصيدلي في معهد غوستاف روسي، ماكسيم أنرو، الأدوية، ويقول: "إنها تشبه إلى حد ما العلكات (gummies)"، وهي مكملات غذائية تُباع على شكل حلوى صمغية. ويشير إلى أن المعجون الذي تصنعه الآلة يكون "قابلاً للمضغ، وتُستخدم نكهة النعناع لإخفاء طعم المكوّن النشط".



يحتوي هذا المعجون على مضاد حيوي يُوصَف للأطفال المصابين بمرض سرطاني يسمى "ساركوما الأنسجة الرخوة"، الذي يطال الأنسجة الدهنية، والأنسجة العضلية، والأوعية الدموية، والأوعية اللمفاوية، والأعصاب.



ونشأت فكرة تخصيص الأدوية للأطفال بعد أن صرح أطباء بأن "الأطفال في المستشفى أبلغونا بأن المضاد الحيوي، الموصوف على شكل سائل لمنع الآثار غير المرغوب فيها للعلاج الكيميائي، كان يلقى رفضاً بسبب طعمه السيئ". يقول أنرو: "تمكنا باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد من تغيير طعم الأدوية وجعل قوامها محبباً أكثر"، مبدياً الأمل في أن يكون تناول هذه الأدوية الجديدة أسهل على الأطفال. ولا يزال التصنيع في مراحله الأولية، ومن المفترض أن يتسارع مع بداية العام الدراسي.



تتمثل فائدة هذه الأدوية المطبوعة في تحسين الامتثال العلاجي، من خلال تسهيل تناولها، ولكنها تكمن أيضاً في إمكانية تكييف الجرعات مع تركيبة الأطفال المورفولوجية.

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