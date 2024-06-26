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الأربعاء، 26-06-2024 11:40 ص

فرنسي يبدل لون مركبته للتهرب من مخالفة سرعة

خاص


الوكيل الإخباري- كشفت الشرطة الفرنسية حيلة 'ذكية متقنة' لجأ إليها مواطن فرنسي بهدف محاولة التهرب من دفع غرامات طائلة بسبب تجاوزه السرعة المسموحة وتعريض حياة الناس للخطر.

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وأشارت الشرطة المرورية إلى أن المواطن الفرنسي يواجه تهمًا بالسجن لمدة عامين ودفع غرامات بآلاف اليورو بعد محاولته التحايل على الشرطة من خلال تغيير لون طلاء سيارته الرياضية من الأخضر الفاقع إلى الرمادي بعد ارتكابه مخالفة سرعة ورفضه التوقف على الرغم من إشارة الشرطة له بالقيام بذلك، حسب موقع '24'.


وبحسب موقع 'أوديتي سنترال' للغرائب، رصد رادار هيئة السير في جنوب غرب مدينة مونبلييه أثناء قيادته بسرعة كبيرة.


ولكن عندما طلب منه التوقف، تجاهل عناصر الدرك واستمر في طريقه مسرعًا فلم يتمكنوا من ملاحقته.


ومع ذلك، كانت السيارة السيارة الرياضية خضراء زاهية، مما جعل التعرف عليها سهلاً نسبيًا في تلك المنطقة. وبعد بحث وتحر توصلت الشرطة إلى هوية مالك السيارة.


وفي البداية، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. لكن حيلته لم تدم طويلاً على رجال الشرطة بعدما أصروا على تفتيش السيارة، فعثروا على آثار طلاء أخضر في هيكلها. واعترف السائق بالقيادة بسرعة جنونية وتهمة محاولة خداع السلطات. وانتهت حيلته بحجز سيارته وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين."

 

 

البيان


 




 

 


 

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