السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل الشهر الحالي

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

تحذيرات للمواطنين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى

5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

السبت، 03-06-2023 09:09 ص

فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف من تصميم إيلي صعب

52944177393_7b87c4687b_3k_0


الوكيل الإخباري - إطلالة ملكية ناعمة بخطوط أوروبية أطلت بها الأميرة رجوة آل سيف خلال حفل عقد قرانها على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في قصر زهران.

اضافة اعلان

 

وقد وصلت العروس إلى الحفل برفقة الأمير هاشم الأخ الأصغر لولي العهد ورافقتها كوصيفات الأميرتان إيمان وسلمى. إطلالة العروس بدت عصريّة وبسيطة إذ اختارت من توقيع إيلي صعب ثوباً أبيض بتصميم ضيّق ترافقه تنورة واسعة من الخلف. تميّز التصميم بكمّين طويلين وقصة غير متوازية عند العنق، وقد ترافق مع ذيل طويل وطرحة من التول تزيّنت بالتطريز. وقد كمّلت العروس إطلالتها بتاج مرصع بالماس من Fredjewelry سبق أن ظهرت به الملكة رانيا، وأقراط تدلّت من أذنيها. اختارت العروس حذاءً مسطحاً باللون الأبيض لمرافقة ثوبها الفخم وحملت بيدها باقة صغيرة من الأزهار.

لم تكن العروس وحدها من ارتدى من توقيع المصمم إيلي صعب إذ شكّل هذا المصمم خيار أميرة ويلز كايت ميدلتون أيضاً التي وصلت إلى الحفل بثوب باللون الزهري الفاتح من توقيع المصمم اللبناني، فيما اختارت والدة العريس الملكة رانيا ثوبها الأسود المزين بتطريزات ذهبية من توقيع دار Dior الفرنسيّة.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيف-يبني-النمل-بيته؟-768x493

الكشف عن مملكة للنمل شُيدت بطريقة معمارية شبيهة بالبشر - فيديو

image

من سماء أبو ظبي: تصوير كويكب من فئة الكويكبات القريبة من الأرض - فيديو

resize

نجا من الموت بأعجوبة.. غواص يفلت من فكي تمساح في أستراليا

20211226201521557

روبوت بشري يصمم منتجات منزلية بمهارة - صورة

1463581

ماليزي ينجو بأعجوبة من منطقة الموت في أعالي 'إيفرست'

647a07584c59b76fbe7e892c

صورة تهز مواقع التواصل.. الملايين يتعاطفون مع أب جزائري يكافح لعلاج ابنه